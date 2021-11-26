غلق جزئي لـ«طريق الواحات» لتنفيذ إنشاء كوبرى مشاه

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية، مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وسيتم إغلاق الجزئى لطريق الواحات في الإتجاهين وذلك لمدة يومان إبتداءً من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.