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غلق جزئي لـ«طريق الواحات» لتنفيذ إنشاء كوبرى مشاه

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غلق جزئي لـ«طريق الواحات» لتنفيذ إنشاء كوبرى مشاه غلق جزئي لـ«طريق الواحات» لتنفيذ إنشاء كوبرى مشاه

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية، مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وسيتم إغلاق الجزئى لطريق الواحات في الإتجاهين وذلك لمدة يومان إبتداءً من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم