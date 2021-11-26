متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية

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أعلنت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أنّ المنظمة ستعقد اجتماعاً خاصاً اليوم الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا (B.1.1.529) في جنوب أفريقيا.

وقالت كيركوف، خلال جلسة عبر «الفيديو كونفرنس»، إن المنظمة تتعقب نوعاً جديداً، يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين «سبايك»، وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت فان كيركوف أنه «ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن. يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل، ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة فيها العديد من الطفرات».

وأشارت إلى أنّ «المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه إسم حرف من الأبجدية اليونانية».

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

فيما قال علماء إنّ هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وأعلن علماء من جنوب أفريقيا أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من «كوفيد-19» في أعداد صغيرة، وأنهم يعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

بريطانيا تحظر الرحلات من 6 دول أفريقية

وحظرت بريطانيا الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية «مؤقتاً»، اعتباراً من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب ظهور السلالة الجديدة «بي 1.1.529».

ألمانيا تمنع رحلات جنوب أفريقيا

وأعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة إن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن «هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا»وعلى الأرجح دول مجاورة«لها.

وسيسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

رصد إصابات في إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة أنها سجلت إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقًا لعلماء.

وأوضحت الوزارة «سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي» مشيرة إلى الاشتباه ب«حالتين أخريين لأشخاص عائدين من الخارج» وضعا في الحجر الصحي.

اقتراح أوروبي بتعليق جميع الرحلات

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد متحورة جديدة لكوفيد-19 على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن «ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529».