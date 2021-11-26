سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية

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أصيب كهربائى بإصابات بالغة إثر سقوطة من قطار عند قرية الشوبك في شبين القناطر ما أدى إلى اصطدامة بأحد الأعمدة وتم نقلة إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول «س م ا» 22 سنة كهربائى مصابا بشرخ في الجمجمة وجرح قطعى في الرأس أثر سقوطة من أحد القطارات بمنطقة الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقل رئيس مباحث مركز شبين القناطر وتولت التحريات إلى أن المصاب كان عائدا من عملة مستقلا احد القطارات وأثناء وقوفة على الباب إختل توازنة وسقط وأثناء سقوطة ارتطم بأحد الأعمدة على خط السكة الحديد ما أدى إلى اصابته بشرخ ف الجمجمة وجروح قطعية وقام الاهالى بنقلة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.