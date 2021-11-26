تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن المأموريات التي تم تطبيق الدمج عليها ١٤ مأمورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في ١٠ ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع.

وتتضمن المأموريات المدمجة التالي :

-مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، مأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل )، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، ومأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، ومأمورية ضرائب البساتين ( دخل )، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل )، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).