رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة .. حالة الطقس اليوم الجمعة الى الأربعاء 1 ديسمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم الجمعة يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلا، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الكثيفة صباح على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، ووجهت هيئة الارصاد نصائح عامة للمواطنين تتمثل في:-

1 -القيادة بحذر أثناء الشبورة المائية

2 -ينصح بعدم الأنخداع بإرتفاع درجات الحرارة فالفترة القادمة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الأصابة بنزلات البرد .

وكشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 26 نوفمبر إلى الأربعاء 1 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

ويحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3- 4 درجات.

واعتباراً من الثلاثاء 30 نوفمبر يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس غداً الجمعة 26 نوفمبر:

تسود شبورة مائية كثيفة من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يسود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- من السبت 27 نوفمبر إلى الثلاثاء 1 ديسمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

بالاضافة إلى وجود شوائب عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 26 نوفمبر إلى الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 29 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 30 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.