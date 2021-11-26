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أعلن مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمتضررين من أهالي قري المثلث الأخضر وقرية 30 يونيه، جراء الحرب على الإرهاب، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال محمد على عيد مساعد رئيس مدينة بئر العبد، في بيان اليوم الجمعة، أن صرف التعويضات من مكاتب البريد من خلال بطاقة الرقم القومي، لافتًا إلى أن الدفعة الجديدة تضم 13 شخصًا من المضارين بقري المثلث الأخضر وقرية 30 يونيو «رابعة سابقًا».

أضاف عيد أن سيتم الإعلان عن باقي الأسماء في دفعات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.