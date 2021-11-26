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حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في بسبب العلاقات والمصالح

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حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في بسبب العلاقات والمصالح

كشف حسام عبدالمنعم نجم ومنتخب السابق، عن سبب ابتعاده عن المجال الرياضي وخاصة في نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية: «بكل صراحة سبب ابتعادي الفترة الماضية عن المجال الرياضي والتدريب بشكل عام ونادي الزمالك هو أن الأمور تدار للأسف بالعلاقات والمصالح».

وأضاف: عملت مدربا في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة ويمكنني العمل أيضا في الدرجة العاشرة فأن أريد العمل والتدريب«

وتابع: «عملت لمدة 4 سنين في نادي الزمالك بقطاع الناشئين مع الدكتور محمود سعد وكنت مدربا عام لفريقا 1997 مع المدرب نصر إبراهيم».

وواصل :«لم أستكمل عملي في الزمالك بسبب عدم امتلاكي العلاقات أو المصالح، وأريح الحصول على فرصة مع أي فريق والصعود به وصناعة إنجازات».

المصرى اليوم