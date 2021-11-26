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كشف حسام عبدالمنعم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب ابتعاده عن المجال الرياضي وخاصة في نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية: «بكل صراحة سبب ابتعادي الفترة الماضية عن المجال الرياضي والتدريب بشكل عام ونادي الزمالك هو أن الأمور تدار للأسف بالعلاقات والمصالح».

وأضاف: عملت مدربا في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة ويمكنني العمل أيضا في الدرجة العاشرة فأن أريد العمل والتدريب«

وتابع: «عملت لمدة 4 سنين في نادي الزمالك بقطاع الناشئين مع الدكتور محمود سعد وكنت مدربا عام لفريقا 1997 مع المدرب نصر إبراهيم».

وواصل :«لم أستكمل عملي في الزمالك بسبب عدم امتلاكي العلاقات أو المصالح، وأريح الحصول على فرصة مع أي فريق والصعود به وصناعة إنجازات».