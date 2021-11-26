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أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، أن نادي الزمالك لم يطلب عودة مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء إعارته في يناير المقبل.

وقال وليد عرفات في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»: «نادي الزمالك لم يتقدم بأي طلب رسمي من أجل إنهاء إعارة مروان حمدي، وعودته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة»..

وتابع «لو رغب الزمالك في عودة مروان حمدي، سيتم التفاوض في هذا الأمر، والقرار النهائي بشأن عودة اللاعب من عدمه لأحمد سامي، المدير الفني للفريق»، مؤكدًا: «المدير الفني هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات الجديدة والراحلين».

يذكر أن مروان حمدي، انتقل إلى صفوف سموحة، في الصيف الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ويقدم اللاعب أداءً مميزًا مع النادي السكندري، حيث أحرز 4 أهداف في 6 مباريات، وهو ما جعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، يضمه لقائمة الفراعنة لبطولة كأس العرب.