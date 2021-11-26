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انتقد أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك بعد تصريحاته عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال أحمد فوزي في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كارتيرون، بيضحك على جمهور الزمالك، بتصريحاته الأخيرة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، المدرب الفرنسي في البداية كان كلامه واضح وصريح، ولكن حاليًا اشعر بأن كلامه في أخر 5 مباريات، له هدف ومغزى اخر، ولا يقول الحقيقة».

وأضاف :«كارتيرون، يتواجد في الدوري المصري منذ فترة ويعلم كل كبيرة عن الدوري»، مشيرًا: «المدرب الفرنسي، أشرك ظهير أيسر في مركز الظهير الأيمن، طبيعي أن يتم انتقاده، خاصة أن الفريق يقدم مستوى سيئ في المباريات الأخيرة».