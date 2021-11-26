«ذبحة صدرية» .. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة

★ ★ ★ ★ ★

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، مساء الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة على الهواء أثناء فاصل إعلاني لبرنامجها «90 دقيقة» الذي تقدمه على شاشة «المحور»، ما استدعى إلغاء الحلقة وعدم استكمالها، وتم بعدها نقلها لإحدى المستشفيات.

وكشف مدير تحرير برنامجها لبرنامج «et بالعربي»، تفاصيل وعكتها الصحية، قائلاً :«بسمة تعرضت لإغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء الفاصل الثاني من البرنامج وتم نقلها إلى مستشفى».

وأضاف : «وخضعت لعدة فحوصات وتبين أنها ذبحة صدرية، وتم نقلها على الفور إلى الرعاية المركزة، وهي حتى الآن ما زالت في العناية».

بسمة وهبة في المستشفى

كان قد طلب مسؤول صفحتها، أمس، محبيها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلاً :«بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث نقلت للرعاية المركزة».