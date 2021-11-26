كريم فؤاد: إحساس انك في الأهلي شعور لا يوصف.. ولا مجال إلا للفوز

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أعرب كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بمشاركته الأولى مع الفريق الأحمر، خلال مباراة سموحة.

واشترك كريم فؤاد، كبديل في مباراة سموحة، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكتب كريم فؤاد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على كل شيء أول مشاركة مع النادي الاهلي فرحة كبيرة، الحقيقة احساس انك في النادي الاهلي شعور لا يوصف، أصعب حاجة انك حاسس ان دائمًا في سباق مع الوقت، هنا النادي الاهلي لا مجال إلا للفوز قاعدة اللي يفهما يعرف مسؤوليته ودوره، إنشاء الله القادم أفضل».

يذكر أن كريم فؤاد، انتقل إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق النجوم، لمدة 5 سنوات.