أصالة: أرفض الغناء في دويتو مع محمد رمضان وهو في التمثيل «بيجنن»

★ ★ ★ ★ ★

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها ترفض الغناء في دويتو مع النجم محمد رمضان حال طلبه الغناء معها، قائلة: «لو محمد رمضان عايز يغنى معايا أكيد برفض واللي بيعمله محمد رمضان لذيذ لجمهوره إنما أنا مغنية كلاسيك وبعمل كتير أشياء بضيفها لتاريخي ومكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي».

وأضافت الفنانة أصالة، خلال حوار ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها من محبي الفنان محمد رمضان كممثل، متابعة: «أنا بحب رمضان كتير في التمثيل وهو بيجنن إنما في الغناء لا ومفهوم الغناء يختلف بالنسبة لي، وممكن أغني مهرجانات وفى مهرجانات بتعجبني وتناسبني».

وتطرقت النجمة أصالة للحديث عن أزمتها مع الفنانة أنغام بعد ارتباطها بالموزع أحمد إبراهيم، قائلة: «لم أرتبط بشخص مرتبط في حياتي إنما فيما بعد حسيت إنى تسرعت في موقف أنغام وبناء عليه عملت لها اعتذار وانا اندفاعية وسريعة ولكن بتراجع وأتراجع على الملأ ولا اتكسف من الاعتذار».