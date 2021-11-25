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الأهداف الخمسة الوحيدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

خمسة أهداف في كرة القدم بشكل عام ودوري الأبطال بشكل خاص حدث نادر يلفت الأنظار على الفور.

يحدث هذا عادة في المباريات مع قادة أقوياء بشكل فردي. أصبح من السهل الآن متابعة مثل هذه المواجهات على منصة موثوقة. أدخل code promo 1xBet وستتلقى عرضًا ترويجيًا إضافيًا الذي يمكن تحويله بسهولة إلى تنبؤات جديدة.

يتم قبول الرهانات على المسابقات بمشاركة "شاختار" الدونيتسكي. مع هذا الفريق كان هناك لاعب تمكن من تحقيق خدعة خماسية فريدة من نوعها في دوري أبطال أوروبا. كان لاعب كرة القدم هذا هو لويز أدريانو وحدث ذلك في عام 2014 في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد باتي. من الواضح أن خصوم بيتمان لم يكونوا الأصعب، لكنه مع ذلك لم يكن الموسم الأول للنادي البيلاروسي في بطولة الأندية الرئيسية بالعالم القديم. لذلك كانت النتيجة النهائية 0: 7 لصالح "شاختار" مفاجأة كبيرة للكثيرين. بالمناسبة، يمكنك استخدام الرمز الترويجي عند التسجيل في 1xBet والتنبؤ بالنجاح المستقبلي لـ بيتمان في هذه المسابقات وغيرها.

لاحظ أن ذلك المساء في دوري أبطال أوروبا 2014/15 تميز بشكل طبيعي من قبل لويس أدريانو. ثم تمكن المهاجم من تسجيل 5 أهداف - هذا بحد ذاته إنجاز فريد لأن البرازيلي أصبح ثاني لاعب كرة قدم بعد ليونيل ميسي الذي خضع له.

علاوة على ذلك، تمكن أدريانو من صنع خدعة خماسية على الطريق، عندما لم يكن فريقه يحظى بدعم مدرجاتهم الأصلية. ويعتبر الإنجاز البرازيلي أيضًا ذا قيمة, بمعنى أن هذا الموسم كان الأول لبيتمان الذي قضوه خارج ملعبهم. أضاف هذا تعقيدًا إضافيًا. ومع ذلك، تمكن فريق بيتمان من الأداء بنجاح كبير, حيث أن نتيجة المباراة مع باتي هي أفضل دليل على ذلك.

كيف كان مصير بطل تلك الليلة؟

كان لويس أدريانو يلعب ل "شاختار" منذ أكثر من 6 سنوات في ذلك الوقت. كانت هذه واحدة من حملاته الأخيرة في معسكر "بيتمان". بعد ذلك، سيذهب المهاجم إلى "ميلان" ولكن بعد ذلك ستكون هناك انتقالات إلى "سبارتاك" وموطن "بالميراس". بالمناسبة، يمكنك متابعة نجاح كل هذه الأندية على 1xBet.

بشكل عام، كان أدريانو يتمتع بمهنة ناجحة إلى حد ما في "شاختار". هذا ما أكده:

هدف في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2009 ؛

الفوز بأكثر من 5 بطولات في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم؛

لقب أحسن هداف للبطولة الأوكرانية.

في ظل هذه الخلفية، من المؤسف أن البرازيلي فشل في الكشف عن إمكاناته الكاملة في البطولة الأوروبية الكبرى. ومع ذلك، فهو الآن في وطنه ويقوم بتدليل الصف. تابع تقدم أدريانو وفريقه على 1xBet ويمكنك البدء في الكسب من خلال المنافسات التي تهمك. بالتأكيد لن تكون هناك أي مشاكل في سحب الأموال التي تم ربحها.

غالبًا ما يتذكر العديد من محبي شاختار حقبة الفريق الرائع الذي لعب فيه لويس أدريانو بشكل جيد. لم يبرز البرازيلي في أسلوبه ، وفي كثير من الأحيان لم يسقط في شباك فارغة ، لكن العديد من أهدافه جلبت ألقاب الفريق ، وهذا أهم بكثير من الإحصائيات الواضحة. لذلك ، تمكن أدريانو من اللعب في فرق أخرى ، مما يثبت مهاراته.













