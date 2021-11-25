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شهد العالم بأكمله اليوم افتتاح طريق الكباش الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر في أقصى جنوب البلاد وسط اهتمام عالمي، ويبلغ طول طريق الكباش نحو 2700 متر. وقد بُني في عهد الأسرة الثامنة عشرة، قبل نحو ثلاثة آلاف عام.

وصرحت د.چيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر: «مصر أبهرت العالم في الماضي بحضارتها العظيمة وتاريخها الأصيل وآثارها الباهرة، وما زالت تبهر العالم بحاضرها اللامع في ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس داعم لكل ما هو مبدع وكل ما هو مصري أصيل، وبوجود مسؤولين قادرين على ترجمة الطموحات لواقع ملموس، وبسواعد أبنائها الذين أثبتوا أن مصر قادرة على تحدي الصعاب بكل جد وإتقان».

وأضافت مديح: «فخورة ببلادي، بلد التاريخ والحضارة والفن، وأن افتتاح طريق الكباش حدث عالمي وسيجعل الأقصر أكبر وأهم متحف مفتوح في العالم، وأن مثل هذه الفعاليات، وتسليط الضوء عليها، يجعل مصر دائمًا قبلة السياح في كل العالم، مما يشجع على الاستثمار، وأكدت أننا كمصريين قادرون على أن نبهر العالم وننافس أنفسنا في تقديم الأفضل دائمًا بداية من موكب نقل المومياوات الملكية إلى افتتاح طريق الكباش».