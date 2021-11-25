«قومى المرأة» باللون البرتقالى تزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد النساء

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أضاء المجلس القومى للمرأة اليوم مبناه الرئيسى باللون البرتقالى للعام الرابع على التوالى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس تحت شعار «كونى» وتستمر حتى 10 ديسمبر.



تأتى إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى في هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في العالم بأسره.



وينظم المجلس خلال حملة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات تهدف إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف انحاء الجمهورية وخلق رفض مجتمعى للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لذلك.