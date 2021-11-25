إزالة 7 حالات تعد بمساحة 6000 متر بمركز قنا

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أزالت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، برئاسة عبدالحميد محمود، رئيس القرية،د وبإشراف أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 7 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة.

ازالة حالات تعدى بقنا

وأشار أمين إلى أن الإزالات بإتجاه حوض الشيخ سليم غرب الطريق الصحراوي على مساحة 6000 متر تقريبًا، منها 6 حالات بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وحالة واحدة بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بإرتفاعات متفاوتة.

ازالة حالات تعدى بقنا

وأضاف ان قروي المحروسة على تواصل مستمر بإزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع انتشار العشوائيات، وتنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة فرض هيبة الدولة واحترام القانون.

ازالة حالات تعدى بقنا