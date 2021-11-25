ليلى علوي عن حفل افتتاح «الكباش»: «حفظ الله مصرنا.. بحبك يا بلادي»

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أعربت الفنانة الكبيرة ليلي علوي عن سعادتها البالغة بحفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، الذي شهده العالم أجمع منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

ونشرت «علوي» صورة لها وهي مرتدية زيًّا أفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت على الصورة، قائلة :«قادرين دايمًا نعمل الأحسن والأفضل، وأي تحدي قادرين نعديه.. النهاردة لتاني مرة في فترة قصيرة، بنبهر العالم، وبننبهر احنا كمان، بننبهر كل يوم بحضارتنا اللي لحد النهاردة بنكتشف فيها مقتنيات وثقافات وآثار مثيرة للاهتمام».

وتابعت :«افتتاح مشرف لطريق الكباش بالأقصر، المدينة الحبيبة، أحاسيس مختلطة عليا، مليانة فرحة وفخر ودموع وعزة، شكرًا لكل القائمين على الحفل، حقيقي شغل عظيم ورائع، حفظ الله مصرنا، بحبك يا بلادي».

وقُدِّم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، عرض فني عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم خلاله تجسيد ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبد الكرنك وفي طريق الكباش.