أمير جازان يطلق عشها صح في بيش

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دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، برنامج معرض التوعوية الصحية الشاملة «عيشها صح»، والذي تنظمة صحة جازان ممثلة بمستشفى بيش العام، والمقام على كورنيش بيش، بحضور محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عواجي النعمي، ومدير مستشفى بيش العام عيسى جعفري.

بعد ذلك قام أمير المنطقة بافتتاح المعرض، وتجول في أركانه التي تنوعت في محتواها، وشملت العديد من الأقسام الصحية كالوقاية من السكري والضغط والسمنة، وركن الإقلاع عن التدخين، وركن التطعيم ضد الإنفلونزا؛ وقد استمتع بما اشتمل عليه أركان المعرض من مواضيع صحية، وناقش مشرفو الأركان من الإخصائيين والفنيين الصحيين عن موضوع كل ركن، وما يقدمونه لأفراد المجتمع.