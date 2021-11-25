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علقت الفنانة شيرين رضا، على مشاركة فرقة والدها «فرقة رضا»، في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، الذي شهده العالم أجمع منذ قليل بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

ونشرت «رضا»، مقطع فيديو من الحفل خلال أداء الفرقة على أغنية «الأقصر بلدنا» التي أبدعها والدها الفنان الراحل محمود رضا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت «شيرين» على الفيديو موجهة رسالة إلى والدها، قائلة: «الله يرحمك يا محمود رضا».

وقدم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، عرضًا فنيًّا عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم تجسيد خلاله ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبدالكرنك وفي طريق الكباش.