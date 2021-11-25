★ ★ ★ ★ ★

أشعل الفنان وائل الفشني، أجواء حفل افتتاح طريق الكباش وذلك في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، بأدائه أغنية «الأقصر بلدنا»، التي غناها من قبل محمد العزبي.

وشارك في حفل الافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من السفراء والمسئولين الدوليين الذين حرصوا على حضور هذا الحدث التاريخي الفريد

وكان «طريق الكباش» يشهد أحد أكبر الاحتفالات الدينية للاله آمون في عصر الدولة الحديثة، حيث كان آمون ينتقل خلال هذا الاحتفال من معابد الكرنك إلى معبدالأقصر عبر طريق الكباش، يرافقه موكب عظيم على رأسه الفرعون والكهنة وكبار رجال الدولة.

وكان هذا الاحتفال يقام سنويًا أثناء موسم الحصاد بداية من عصر الدولة الحديثة خلال اشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكان يطلق عليه عيد «الأوبت» باللغة الهيروغليفية هي «حب نفر أن أوبت» أو الأوبت الجميل، والذي كان يمثل اللقاء السنوي بين المعبود آمون رع إله الشمس وزوجته موت، خلال فترة الزواج المقدس.

وكان الإله آمون وزوجته وابنه خونسو خلال الاحتفال يحملون على أكتاف الكهنة ثم ينتقلون عبر المراكب وسط مجموعة من العازفين والموسيقيين والجنود على العربات الحربية متجهين إلى معبدالأقصر وسط ترديد ترانيم تمجد آمون رع، ليتم بعد ذلك ذبح القرابين.