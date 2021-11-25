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انتخابات الأهلي أم تجديد التعاقد؟ .. تغريدة غامضة من موسيماني

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انتخابات الأهلي أم تجديد التعاقد؟ .. تغريدة غامضة من موسيماني انتخابات الأهلي أم تجديد التعاقد؟ .. تغريدة غامضة من موسيماني

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فضول متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بتغريدة منذ قليل.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تدوينة قال فيها: «مفاجأة كبرى غدًا».

وتوقع عدد من الجماهير أن يشهد الغد إعلان تجديد التعاقد بين بيتسو موسيماني والمارد الأحمر عقب فترة من المحادثات والمناقشات.

كما تقام انتخابات مجلس إدارة الأهلي غدًا الجمعة والتي يشارك فيها الرئيس الحالي محمود الخطيب رفقة قائمة تضم عناصر جديدة يأتي في مقدمتها نجم الفريق الأول السابق حسام غالي.

المصرى اليوم