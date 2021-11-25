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يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى الرئيس عبدالفتاح مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الامارات الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصرى اليوم