بعثة بيراميدز تخضع لمسحة بمطار كينشاسا

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خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة طبية سريعة لدى وصولها إلى مطار العاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادًا لمواجهة نادي مانياما في إطار كأس الكونفيدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي مانياما بطل الكونغو عصر الأحد المقبل باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفيدرالية.

وخاض بيراميدز تدريبه الأخير صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد حتى الوصول إلى كينشاسا.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبًا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي- عبدالرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس- محمود وادي

ووفقًا للبرتوكول الطبي في الكونغو يخضع جميع القادمين لمسحة طبية سريعة في المطار لدى الوصول مباشرة للاطمئنان على جميع الوافدين.