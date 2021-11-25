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تراجع سعر الذهب اليوم، مساء الخميس، 25 نوفمبر 2021، رغم تراجع الدولار، لتستقر أسعار الذهب عالميا، أسفل 1790 دولارا للأوقية بسبب مخاوف رفع الفائدة قبل موعدها والتى تؤدى إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذى لايُدر عائدا.

وتراجع سعر الذهب اليوم فى مصر فى استجابة لإنخفاض السعر العالمى وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، ما بين 783 و785 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الخميس، بين 894 و896 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الخميس، بين 783 و785 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الخميس، بين 672 و674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الخميس، ما بين 6264 و6280 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجع سعر الذهب عالميًا ، مساء اليوم الخميس، رغم تراجع الدولار، وتراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23%، إلى 1788.35 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% ، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1868.10 دولار للأوقية .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الخميس، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.24 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 904.28 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 678.21 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,789.08 $ .

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