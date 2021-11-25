«عمومية المهندسين» تعتمد ميزانية 2020 وموازنة 2021.. والنقيب: زيادة المعاش يناير المقبل

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وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2020 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2021، وذلك بعد استماع الحضور إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض تاريخى في صندوق المعاشات بحوالي 621 مليون جنيهًا تقريبا، والذي حقق فائضًا، للعام الثالث على التوالى بعد أن حقق العام قبل الماضى 178 مليون جنيه، وفائض العام الماضي 365 مليون جنيه بعد أن كان يحقق عجزا في الفترات السابقة.

وأوضح أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا 620574125 جنيها، حيث بلغت إيراداته 2001832332 جنيها بنسبة زيادة 16%عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 1381258207 جنيها بنسبة زيادة 1.6% عن عام 2019.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح «ناصر» إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 571.06 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 2،754 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 797،02 مليون جنيها.

وأكد أمين الصندوق انه حقق خلال عام 2020 فائضا حوالى 69 مليون جنيها، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 114،74 مليون جنيها، بنسبة زيادة 20% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 45،37 مليون جنيها بانخفاض بنسبة حوالى 30% عن عام 2019، موضحا أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 64,92 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة للصندوق 319,46 مليون جنيها، في حين بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 302,16 مليون جنيها.

وفى استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2021، أوضح المهندس محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى مليار و800 مليون جنيها إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالى مليار و520 مليون جنيها، ليحقق فائضا متوقعا 281 مليون جنيها تقريبا.

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن زيادة معاشات النقابة، بدءًا من يناير القادم، وقال «ضاحي» أمام الجمعية العمومية العادية للمهندسين: إن أمانة صندوق النقابة أعدت دراسة لزيادة المعاشات، وحددت الزيادة بنسبة 15%، ولكن سيتم إعادة الدراسة مرة أخرى لرفع نسبة الزيادة إلى 17%، أو 20 %، وهو ما سيتم إعلانه لجموع المهندسين قبل يناير القادم، على أن يتم صرف الزيادة بدءا من يناير 2022.

وأعلن «ضاحي»، زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه، إلى 27 ألف جنيه، بدون أية زيادة في قيمة الاشتراك.

وعرض «ضاحي»، على الجمعية العمومية العادية مقترحين بشأن الرعاية الصحية، مطالبًا الحضور باختيار أحد الاقتراحين الأول: زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، بدون زيادة في قيمة الاشتراك، والاقتراح الثاني زيادة الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الاشتراك بنسبة 15%، ووافقت أغلبية الجمعية العمومية على الاقتراح الأول.

من جانبه أشاد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أمام الجمعية العمومية للمهندسين، بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا، قدره 178 مليون جنيه وفي عام 2019 حقق فائضًا، قدره 365 مليون جنيه، في حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، وأرجع ممثل الجهاز المركزى ذلك إلى ارتفاع تحصيل الدمغة الهندسية، وكذا الإيرادات المتحصلة من مشروع التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والاستثمار في مشروعات النقابة، مشيدًا بما حققه مجلس النقابة من فائض رغم زيادة المعاشات، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات.

وأشار «ضاحي»، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة محايدة، تقر الحقيقة وتضع النقاط فوق الحروف، وأكد الجهاز على تحقيق النقابة فائضًا في صندوق المعاشات للعام الثالث على التوالى، بعد أن كان المجلس السابق يحقق عجزًا بلغ في آخر سنة له 222 مليون جنيه.

وأضاف: «لم يتم صرف مليم واحد من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى، هذا المشروع الذي بدأ بالتبرعات على الرغم من أنها ليست مستشفى خيريًا، ودون أي دراسات، وحرصًا منا على المحافظة على المال العام تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميمات واستكمال كافة الإجراءات دون المساس بأموال صندوق المعاشات.

وطالب بعدم المتاجرة بمشاعر المهندسين، ومؤكدًا على أن المجلس الحالي للنقابة ليس له أية مآرب أو مطالب، حيث لم يتقاض أي من أعضاء هيئة المكتب أية بدلات طوال الفترة السابقة..

مشددًا على أن ما عرضه الجهاز المركزى للمحاسبات هو الحقيقة التي يحاول البعض تغييرها.