بعد تألقها في حفل طريق الكباش.. 5 معلومات عن المطربة هند الراوي

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انتهى منذ قليل، حفل افتتاح طريق الكباش وذلك في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية، وشهد الحفل تألق مجموعة من الفنانين والمطربين خلال فقرات الليلة وكان أبرزهم المطربة هند الراوي التي خطفت أنظار الجميع خلال الحفل.

ونرصد لكم في الأسطر التالية أبرز المعلومات عن هند الراوي

_هي من مواليد 1 إبريل من عام 1987.

_ درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، قسم أصوات.

_ شاركت في العديد من الورش التدريبية على الموسيقى في مصر وخارجها.

_ تخصصت في تقديم الأغاني التراثية والفلكلور المصري بكل أنواعه.

_ قدمت أغاني عدد من الأعمال الدرامية المحلية والعالمية، بينها فيلم «الفيل الأزرق» والمسلسل الفرنسي «Marseille».

وقدم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، عرضًا فنيًّا عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم تجسيد خلاله ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبد الكرنك وفي طريق الكباش.