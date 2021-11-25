أول وكيلة لاعبين كرة قدم: أول لاعب بعته كان لنادي غزل المحلة

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قالت سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم، إنها بدأت تمارس مهنتها كوكيلة لاعبين كرة قدم، خاصة مع اللاعبين الأفارقة، مشيرة إلى أنه لم يكن لها أي دراية بتفاصيل هذه المهنة.

وتابعت «حمزة»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن أول لاعب إفريقي قامت ببيعه لأحد الأندية، شاهدته بالصدفة البحتة في أحد مراكز الشباب، فتحدثت إليه، قائلة: «أنا وكيلة لاعبين وعرضت عليه فكرة إنه يلعب في النادي»، فاستغرب اللاعب، قائلا: «انتوا عندكم في مصر سيدات تعمل في هذه المهنة»، فأقنعته بهذا الأمر.

ولفتت إلى أن بعدما اتفقت مع اللاعب قامت بالعمل على الحصول على أرقام المديرين الفنين للكثير من الفرق الرياضية، وعرضت اللاعب على الكثير من الأندية، وذهب إلى غزل المحلة في النهاية، معقبة: «صورتي نزلت في المواقع مع اللاعب الإفريقي والمدير الفني، وهذا أثار أستغرب الكثير من المواطنين».