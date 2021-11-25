في غياب مصطفى محمد.. جالطة سراي يهزم أولمبيك مارسيليا برباعية في الدوري الأوروبي

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حقق فريق جالطة سراي التركي، الفوز على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد عن المشاركة في مباراة اليوم رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

سجل رباعية ألكساندرو تشيكالداو في الدقيقة 12 وكاليتا كار لاعب مارسيليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30.

وسجل سفيان فيجولي الهدف الثالث في الدقيقة 64 قبل أن يختتم ريان بابل الرباعية في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وجاء هدفي فريق أولمبيك مارسليا عن طريق أركاديوتس ميليك في الدقيقتين 68 و85 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد جالطة سراي عند 11 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد مارسيليا عند 4 نقاط في المركز الثالث ويودع البطولة.