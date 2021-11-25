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أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي أن الاتحاد مستمر في أداء مهام عمله حيث سيتم عقد اول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب يوم السبت المقبل.

وسيتم خلال اجتماع السبت المقبل مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالاتحاد سواء على الجانب الإداري أو الفني فيما يتعلق بدعم المنتخب الوطني والاستعداد لاستضافة بطولة أفريقيا الأسبوع المقبل حيث سيصل رئيس الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة بعد غد لمتابعة آخر الإجراءات الخاصة بتنظيم البطولة.

وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا حول إصدار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارها بوقف اعتماد اعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكاراتيه وإلغاء قرارات اللجنة التنسيقية الصادر من غير ذى صفة.