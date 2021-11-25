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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي للزمالك، أنه سيتم فتح تحقيقًا عاجلاً في ملف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وذلك بعد التقرير الذي نشرته «المصري اليوم»، بشأن تدخل والد أحد لاعبي القطاع، الذي تم تصعيده لفريق مواليد 2006، في الأمور الفنية، وتسببه في العديد من المشاكل والأزمات داخل القطاع.



وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طلب مني أنا وإسماعيل يوسف، خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد الثلاثاء الماضي، إعادة هيكلة قطاع الناشئين مرة أخرى، وتقديم تقرير كامل عن التشكيل الجديد للقطاع، خلال ال48 ساعة المقبلة»، موضحًا:«موضحًا مرتضى منصور، طلب إعادة هيكلة قطاع الناشئين، قبل التقرير الذي نشرته المصري اليوم»

وأضاف :«تابعنا ما نشرته جريدة المصري اليوم، بالأمس، بشأن تدخل والد أحد لاعبي فريق 2006 في جميع الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالقطاع، ومجاملة نجله على حساب عدد من اللاعبين المميزين»، مضيفًا:«سنفتح تحقيقًا عاجلاً في هذا الموضوع وسيتم استدعاء المدربين ولاعبي القطاع، لمعرفة حقيقة الأمر والتأكد من صحته من عدمه».

وأكمل :«إذا كان هذا الكلام صحيحًا، تبقى (كارثة)، يتحمل مسؤوليتها مدير قطاع الناشئين واللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإدارة النادي».