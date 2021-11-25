علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة فيوتشر إف سي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمود حمدي- محمد طارق

الدفاع: سعد الدين سمير- محمد عبدالمنعم- محمود مرعي- جوزيف جوناثان- طارق طه

الوسط: كريم نيدفيد- محمد فاروق- ناصر ماهر- أحمد رفعت- عمر كمال عبدالواحد- أيمن الصفاقسي- غنام محمد- مصطفى البدري- عربي بدر- محمد رضا- عمر صلاح- أشرف مجدي- عمر سافيولا- فارس طارق

الهجوم: دابوسي تايلور.



وكان فيوتشر إف سي قد خسر آخر لقاء في الدوري على يد ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف.