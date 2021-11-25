غرامة 50% من قيمة الاشتراك السنوي لأعضاء الأهلى الغائبين عن الانتخابات غدا الجمعة

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اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية في يومها الأول، الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم الخميس، واستمر حتى السابعة مساء، ليتم تأجيل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إلى يوم غدًا الجمعة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

ويبدأ الاجتماع والتصويت في تمام الساعة التاسعة صباح غدٍ الجمعة ‏، وحتى الساعة السابعة مساء، ويتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء ‏أداء صلاة الجمعة، ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 0‏‏500 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

ويعلن ‏رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ اكتمال نصاب الحضور من ‏عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

ويتعين على الأعضاء عدم التخلف عن الحضور، ويلتزم المخالف ‏بسداد غرامة تعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي للعضو طبقًا للمادة (‏‎32‎‏) من ‏اللائحة.