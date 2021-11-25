سيف الإسلام القذافي يطعن ضد قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

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طعن سيف الإسلام القذافي، اليوم الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لنجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى محكمة سبها.

وأوضح القلوشي أن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى مادتين «لا تنطبقان عليه» ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.

وأشار إلى أن «الدفاع عن سيف الإسلام يعد دور المفوضية والقضاء والداخلية المنوط بهم تأمين وحماية اللجان الانتخابية، مشددا على ضرورة أن»تسير الانتخابات في مسارها الطبيعي«.