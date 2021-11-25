913 مرشحا.. رئيس بنها: إعلان الكشوف النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الطلابية

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية. وقال «سوسة»، في بيان صحفي، الخميس، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

وطالب رئيس جامعة بنها، الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.



قال الدكتور تامر سمير نائب رئس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إنه تم إعلان الكشوف النهائية بعد تلقي الطعون وفحصها حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية 913 طالبا وطالبة موزعين على 16 كلية من كليات الجامعة. وأضاف أنه تم انطلاق اليوم الخميس الموافق 25/11/2021 الدعاية الانتخابية للطلاب حيث ستقام أنتخابات الجولة الاولي يوم الاحد 28 /11/2021 مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.



وفي سياق متصل اكد الدكتور خالد عسيوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعةعلي انه يشترط لصحة التصويت أن يكون الفائز حاصل على 50% +1 من أعداد الطلاب الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في كل فرقة دراسية على حدة موضحا أنه أن لم يكتمل النصاب القانوني تعاد الانتخابات إلى اليوم الاثنين 29/11/2021 ويشترط لصحتها حضور 20% أو عدد 1000 طالب في كل فرقة دراسية على حدة.