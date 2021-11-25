★ ★ ★ ★ ★

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم مع تفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بمنع دخول غير المتلقين للتطعيم ومنع الخدمات المقدمة لهم.

وقال بيان صحفي، الخميس، إنه في نفس السياق تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال تطعيم الطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية يرافقه الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.



واطمئن نائب رئيس الجامعة على إجراءات التطعيم الطلاب، مؤكدا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالاضافة إلى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم منسوبيها بكل سهولة ويسر.



من ناحية أخرى تفقد الدكتور تامر سمير يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الكلية داخل مركز الاختبارات.