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قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن منصة مصر الرقمية قامت بإتاحة 94 خدمة بإجمالي 13 مليون معاملة، وهذه الخدمات تتراوح ما بين استعلامات، ومعاملات مباشرة مع الكثير من الجهات الحكومية.

وتابع "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن بوابة مصر الرقمية لا تحمل أي رسوم جددة، والرسوم الموجودة على المنصة هي نفس الرسوم المقرر من الجهة مقدمة الخدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإدخال بعض الخدمات الجديدة مثل شهادات الطلاق والزواج والخدمات الاسكان الاجتماعي الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك سعي من قبل وزارة الاتصالات لتحسين خدمة الإنترنت والتليفون المحمول، وهذا واضح في الإعلان الترددات الجديدة خلال الاسبوع الماضي، لأن هذه الترددات من شانها أن تفتح المجال بالعمل بشكل أكبر.