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متحدث الكهرباء: 1.3 مليار جنيه تكلفة تطوير شكة الكهرباء في الأقصر

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متحدث الكهرباء: 1.3 مليار جنيه تكلفة تطوير شكة الكهرباء في الأقصر متحدث الكهرباء: 1.3 مليار جنيه تكلفة تطوير شكة الكهرباء في الأقصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة حصلت في تدعيم شبكات تويع الكهرباء بمدينة الأقصر، وهذا الأمر كلف خزانة الدولة 1.3 مليار جنيه.

وتابع «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك 81 ماكينة ديزل موجودة في اماكن التصوير والإضاءات الخاصة باحتفال حفل طريق الكباش من أجل تدعيم واستقرار وخروج هذا الحفل على أعلى مستوى بإذن الله.

ولفت إلى أن تكلفة تطوير مجال الكهرباء في مبادرة حياة كريمة يقدر بـ70 مليار جنيه، لكي تكون الخدمة الكهربائية على أعلى مستوى بصورة مماثلة للمدن، مضيفًا أن هناك تطور كبير في كل أنحاء الجمهورية في مجال الكهرباء، وهذا يرجع إلى اهتمام الرئيس عبدا لفتاح بدعم هذا المرفق الحيوي، لأن لا يمكن أن تتواجد تنمية بدون كهرباء.

المصرى اليوم