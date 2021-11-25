نائب ليبي : الجميع في انتظار كلمة القضاء في ملف الدبيبة

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أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عبدالحميد الدبيبة، قاد حملة انتخابية مستغلا منصبه، بالمخالفة لمهام حكومة تسيير الأعمال.

وقال الشيباني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة قاد حملة انتخابية مستغلًا منصبه وترأس جلسات مجلس الوزراء وأصدر قرارات وزيارات بالخارج وبالداخل ولقاءات مع البلديات والشباب والعديد من الأنشطة بالمخالفة حتى لمهام حكومة تسيير الأعمال نفسها».

وأضاف: «الجميع في انتظار كلمة القضاء الليبي في هذا الملف وغيره وهو في امتحان عسير، فالنزاهة والحيادية والاستقلالية على المحك».