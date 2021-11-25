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أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، أول برامجها التدريبية المتخصصة في مجال الفضاء وتقنياته، وذلك بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء "Airbus"، لرفع مستوى والتعليم والدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء وطلاب وطالبات المرحلة الجامعية.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي Space 101 الذي يركز على تعلم أساسيات علوم وتقنيات الفضاء، من خلال تنفيذ برامج مهنية واحترافية وتأهيلية تحت إشراف خبراء متخصصين في مجال الفضاء وتقنياته، ويأتي البرنامج التدريبي تفعيلاً لاتفاقية الشراكة المتفق عليها على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022 IAC في أكتوبر الماضي، بين الهيئة السعودية للفضاء وشركة إيرباص للدفاع والفضاء "Airbus" لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم، لإثراء المستفيدين بالتجارب العالمية في قطاع الفضاء وصناعته، إلى جانب تعزيز فرص العمل للمتدربين في مجال الفضاء، والمساهمة في تحقيق (رؤية المملكة 2030) من خلال تنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مشاركتهم فيه

وتدعم الهيئة السعودية للفضاء من خلال إقامة البرامج التدريبية التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، ولسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة، وبما يُسهم في إمداد المهتمين في مجال الفضاء بالمهارات في مختلف التخصّصات الفضائية.

ويمكن لراغبي التسجيل في البرنامج التدريبيSpace101 الدخول على الرابط: https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/user/logindestination=/ar/space101