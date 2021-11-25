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تسبب تدخل طارق حامد لاعب الزمالك على مهاجم سيراميكا كيلوباترا داخل منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة، الكثير من الجدل.

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يرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال هيثم شعبان في تصريحات عقب اللقاء: «غالبا لا أعلق على التحكيم، لكن لدينا ركلة جزاء مؤكدة لو لفريق آخر كانت بنسبة 90% ستحتسب»، موضًحا :«سبب خسارة سيراميكا أمام الزمالك هي انعدام الرغبة لدى اللاعبين، لكن على مستوى الأداء يستحق نتيجة إيجابية بدلا من الهزيمة بهدف نظيف».

فيما قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: «الحكم وارد أنه لم يرها، لكن كيف لم يستدعيه حكم الفار؟، هناك دفع واضح أسقط مهاجم سيراميكا، الخطأ موجود وكان لابد من احتساب ركلة جزاء».

ونشر الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباتر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لتدخل طارق حامد خلال مواجهة الزمالك مصحوبة بعبارة أين العدالة.