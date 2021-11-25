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استعرض وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال كلمته باحتفالية طريق الكباش اليوم الخميس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الدائم لوزارة السياحة والآثار، معقبا:«مش بيقدم دعم مادي بس لكن متابعة شخصية».

وتابع العنانى: وبوجه الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى، على إشرافه على العمل الجماعى للوزارات التي شاركت في الاحتفالية، معقبا:«زار الأقصر 8 مرات خلال الشهرين اللى فاتوا عشان».

وأضاف العنانى، أتوجه بالشكر أيضا للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وكذلك جهاز المخابرات العامة، والشركة المنفذة للأحتفالية.

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الإعلان اليوم ليس فقط عن طريق الكباش، ولكن أيضًا لإعلان الانتهاء من أعمال الهوية البصرية بتصميم من الجامعة الألمانية وتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف «العناني» أن الحناطير والفلايك والميادين ومراكز الزوار ومحطات السكك الحديدية والطرق والأرصفة والمنازل بنفس الهوية البصرية.

وأشار إلى أن الفيلم التسجيلي «الأقصر السر» أبرز جزء بسيط من الآثار المصرية للتأكيد على كيف أن الأقصر تمثل المقصد السياحي النابض بالحياة من خلال أنشطة سياحية معتزة بحضاراتها والتي تقدم رسالة أمن وأمان إلى العالم كله.

وأوضح أن حفل نقل موكب المومياوات الملكية زاد الانتماء والوعي عند المصريين خاصة عند الأطفال بأهمية آثارهم القديمة، موجهًا الشكر إلى جهاز المخابرات العامة والوزارات المعنية والأثريين وكل من ساهم في إعطاء الأقصر الفرصة لأن تظهر بهذا الشكل التي تستحقه.