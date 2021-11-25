%78 نسبة توطين السعوديين بمكاتب تأجير السيارات بنجران

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تابعت لجنة التوطين بمكاتب تأجير السيارات، ومكاتب ترحيل البضائع في مدينة نجران، ومحافظة شرورة وحبونا، جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة النقل على مكاتب تأجير السيارات، ومكاتب ترحيل البضائع بالمنطقة، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضح عبدالله الدوسري، أمين عام لجنة التوطين، أن الزيارات المشتركة تأتي مواكبة لتوجيهات أمير المنطقة الرئيس الأعلى للجنة العليا للتوطين، وسمو نائبه، و وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالعمل على تنفيذ الزيارات المشتركة مواكبة لسوق العمل، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجذبهم وعملهم. وأضاف الدوسري أن اللجنة المشتركة مع هيئة النقل بالمنطقة قامت بزيارة 42 مكتبا ومنشأة في كل من نجران وشرورة وحبونا، ووجد أن أعداد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 42 موظفا سعوديا، وأعداد الوافدين 28 وافدا من مختلف الجنسيات، وقد تجاوزت نسبة التوطين في القطاع 78%، حيث تم إنذار 2 من المنشآت، وقد تم حصر 5 فرص وظيفية جاري العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.