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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أهالي أسوان اليوم، قائلًا: «سامع الغلابة يا ريس، الناس دي بتتكلم من قلبها وميعرفوش غير الصدق».

ووجه «بكري»، خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلًا: «رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. إوعى تفتكر إن الكلام اللي عملته في أسوان هيمر مرور الكرام.. إنت مين؟.. وكيف تتعامل مع الناس؟.. وإزاي إنت قريب من الناس؟.. وإزاي بتحس بيهم وبآلامهم».

واستكمل: «لو تقدر تجيب للناس قطعة من السما هتجيبلهم، وزيارة النهارده صفحة إنسانية ستكون خالدة في قلب كل مصري».