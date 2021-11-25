اختتام ملتقى «الاستعلامات» بوضع دليل للتعامل الإعلامي مع الأزمات

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اختتمت فاعليات الملتقى حول دور الاعلام المحلى فى التعامل مع الازمات والكوارث والذى نظمه قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وقال الدكتور سامى عبدالعزيز الخبير الإعلامي إن مخرجات مجموعات العمل بشمال ووسط وجنوب الصعيد وأسوان والبحر الأحمر قامت بصياغة دليل إرشادى للإعلاميين وقت الأزمات بعنوان الاتصالات المتكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث والقضايا.

ووصف الدكتور عبدالعزيز المخرج بأنه متميز فى منهجية وجدير بأن تستفيد منه الدولة بكل أجهزتها للتعامل مع الأزمات والمخاطر المتكرره والمتزايدة.

وفى سياق متصل، كلف عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الاعلام الداخلى مديرى مراكز الاعلام بالتركيز على المسوح والبحوث واتجاهات الرأى العام وصياغة رسائل إعلامية تؤكد أننا جميعا شركاء فى التعامل والتصدى للمخاطر.