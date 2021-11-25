أول وكيلة لاعبين كرة قدم: بداية عملي كان عبارة عن فكرة مجنونة

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قالت سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم، إن فكرة عملها كوكيلة لاعبة كرة قدم، كان في البداية عبارة عن فكرة مجنونة، معقبة: «مكنتش حابة أسستم حياتي على إني أم لـ5 أولاد فقط، الحياة النمطية دي مكنتش عجباني».

وتابعت «حمزة»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنها عندما عرضت الفكرة على زوجها الذي يعمل في مجال كرة القدم، رد عليها قائلاً: «والله عمرنا ما سمعنا عن ست تعمل في هذه المهنة، قومي نامي يالا».

ولفتت إلى انها كانت حريصة على اصطحاب اولادها إلى النادي، خلاف أن زوجها يعمل في كرة القدم، ومن خلال هذا الامر جاءت فكرة عملها كوكيلة لاعبين لكرة القدم.