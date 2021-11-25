لاعبو فاركو يحصلون على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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تلقى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مساء اليوم الخميس.

وتوجه اللاعبون والجهاز الفني مباشرة عقب مباراة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على الجرعة الثانية من فيروس كورونا بمقر التدريب بأحد ملاعب غرب الإسكندرية.

يذكر أن نادي فاركو نجح في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي اليوم بالدوري الممتاز على حساب مستضيفه الاتحاد السكندري 1/2، باستاد الإسكندرية الدولي، بهدفين من توقيع الثنائي أحمد عوض وعمرو جمال، ليصل للنقطة التاسعة محتلا بهم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري