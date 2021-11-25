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قدم المطرب محمد حماقي، أوبريت “هنا بداية الحياة” خلال فعالية إعادة افتتاح طريق الكباش، من مدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد احتفالات افتتاح طريق الكباش في الأقصر، غناء أنشودة آمون من قبل عدد من الفنانين الذين تدربوا عليها على مدار الفترة الأخيرة من أجل غنائها في حفل الافتتاح.

وتتوجه أنظار العالم، اليوم الخميس، إلى مدينة الأقصر التي تشهد حفل افتتاح طريق الكباش في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد كورونا.

ومن المقرر أن يتم غناء «أنشودة آمون»، وغيرها من الترانيم ببث مباشر لافتتاح طريق الكباش اليوم، والتي كان يتغنوا بها القدماء المصريين في احتفالاتهم بـ «عيد الأوبت»، أشهر أعياد مصر القديمة والتي نُقشت على جدران المعابد منذ آلاف السنين وتم الاستعانة بها اليوم.