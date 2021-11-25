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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وبدأ الحفل بأغنية للمطرب محمد حماقي والمطربة لارا إسكندر، وسط مجموعة من العروض الاستعراضية من مختلف المواقع الأثرية بالأقصر .

وظهرت في العروض مجموعة من الاستعراضات من مختلف المواقع الأثرية، إضافة إلى ظهور المناطيد السياحية الشهيرة بالأقصر، كما تم تقديم عرض استعراضي على أنغام أغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح».

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح طريق الكباش ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبدالأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.