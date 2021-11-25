الشيف تسنيم المهلهل : هدفي نشر ثقافة الأكل بين دول العالم

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اعلنت الشيف تسنيم المهلهل اطلاق برنامجها الجديد «تسنيم حول العالم» والذي سينطلق في رمضان المقبل لتقدم فيه وصفات إفطار رمضانية من مختلف بلدان العالم الاسلامي.

وأكدت تسنيم المهلهل أنها انتهت من تصوير نصف البرنامج حيث صورت وصفات من السعودية والإمارات واليمن ومصر والكويت ولا تزال تخطط لحلقات من الدول الاسلامية الموجودة في افريقيا السمراء كموريتانيا وغيرها.

وأشارت الشيف الشهيرة إلى ان هدفها من البرنامج نشر ثقافة الأكل بين دول العالم وتعريف المشاهدين من كل دولة بثقافات الدول الاخرى في الطعام وفي الاحتفال بشهر رمضان المبارك.