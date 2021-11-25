متخصص فيروسات: 5 نصائح تُجنبك الإصابة بالأنفلونزا الموسمية (تعرف عليها)

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قال الدكتور محمد أبو عامر متخصص الفيروسات بجامعة المنوفية ، إنه مع قدوم فصل الشتاء و انخفاض درجات الحرارة تزداد معدلات الانتشار البيئي لفيروس الأنفلونزا الموسمية و تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للإنفلونزا الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

وأشار عامر انه يُصاب ملايين الأفراد بالأنفلونزا كل عام ، وفي حين يتماثل معظمهم للشفاء خلال أسبوع من الزمن، فإن قلة سيئة الحظ قد تلقى مصرعها بسبب الأنفلونزا.

وأوضح عامر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن أوبئة الأنفلونزا الموسمية تنتشر عادة في أواخر الخريف وأثناء فصل الشتاء، ويمكن بالتالي استباقها والتهيؤ لها منعا للإصابة بها من خلال عدة نصائح أولها حصّن نفسك باستخدام اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا الموسمية ، و هو يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطرة خصوصا لفئات الأطفال و كبار السن و مرضى الأمراض المزمنة و كذلك التلقيح مهم بشكل خاص للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.

وهو ضروري كذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام، وللمسنّين، والمصابين بحالات مرضية مزمنة، وكذلك للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ثانياََ : يجب تقوية المناعة عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام والبعد عن تناول الأطعمة الجاهزة و المعبأة، و كذلك يجب المداومة على تناول الخضروات و الفواكه الغنيه بفيتامين سي و الزنك لرفع معدلات مناعه الجسم لمقاومه الإنفلونزا الموسمية.

ثالثا : الاهتمام بغسل يديك بالمياه الجارية وباستخدام الصابون والمنظفات ، فنظافة اليدين تحمي من معظم الالتهابات والعدوى و الإصابات بما فيها الإنفلونزا الموسمية ، و لذا فالحفاظ على نظافة اليدين طريقة سهلة لحماية صحتك وصحة أسرتك.

وحذر عامر من لمس العين والأنف والفم لمنع انتقال الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح ، ولأنه يصعب التحكم في كل ما نستنشقه ، فإن بإمكانك الحدّ من مخاطر العدوى بإبعاد يديك عن وجهك وإذا اضطررت للمس عينيك أو أنفك أو فمك، فاستخدم منديلاً نظيفاً أو اغسل يديك أولاً.

ونصح الدكتور محمد أبو عامر متخصص الفيروسات بتجنب زيارة المرضى لأن الإنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمه مثل المواصلات العامة والمدارس و الجامعات ودور الرعاية وفي المحافل و التجمعات الاجتماعية.

وتابع: «عندما يسعل شخص مصاب بالعدوى أو يعطس، يمكن للرذاذ المحمل بالفيروس أن ينتشر لمسافة تصل إلى متر واحد، مما يؤدي إلى إصابة من يستنشقه بالعدوى».

وأكد عامر على ضرورة البقاء فى المنزل إذا كنت مريضاً ومصاباً بالأنفلونزا الموسميه فإن تواجدك على مقربة من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى ، وينطبق ذلك بشكل خاص على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب وفيروس العوز المناعي البشري.